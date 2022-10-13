Главы стран СВМДА решили преобразовать форум в международную организацию

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Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в эти часы проходит в столице Казахстана.

Главы стран, участвующие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), договорились преобразовать форум в международную организацию. Об этом официально объявил президент Казахстана, где сейчас и проходит СВМДА, Касым-Жомарт Токаев.

«Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым», — подчеркнул глава Республики.

В числе прочего отмечалось, что Казахстан сделает все возможное для дальнейшего развития форума. Касым-Жомарт Токаев, как председатель саммита, также добавил постоянно действующая площадка приведет к глобальным положительным изменениям. В том числе в экономике, инклюзивном развитии. А кроме того, создаст максимально благоприятные условия для регионального и субрегионального финансового сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках саммита СВМДА в Казахстане назвал свою главную цель в российско-украинском конфликте.