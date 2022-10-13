Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

Власти и военные Незалежной продолжают разыгрывать спектакли, сами путаясь в своих ролях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили похвастаться своими «успехами». Об этом сообщил Telegram-канал Новороссия Z.

«Умудрились потерять борт, гоняясь за крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Количество уничтоженных целей — еще одна сказка, но хотя бы подтверждают потерю очередного Су-27/МиГ-29», — сказано в публикации.

Источник предоставил скриншот с официальной страницы «Командование ВВС ВСУ», где сказано, что пилот успешно катапультировался в результате крушения под Винницей, якобы выполнив боевую задачу. Также подчеркивается, что украинскому военному хотят присвоить высокое звание.

Украинские боевики, как и руководство Незалежной любят хвастаться несуществующими успехами. Кроме того, лидер Самостийной Владимир Зеленский отличается в особенности. В частности, он умудряется выступать там, где на самом деле его нет. Таким образом недавно стали известны подробности его выступления в июне, когда президент Украины якобы находился в Киеве. Журналист Анатолий Шарий опубликовал в социальных сетях видео, из которого можно сделать вывод, что для того, чтобы показать своего рода фокус, использовалась голограмма.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спровоцирует Украина.