Олег Гаркуша о съемках в фильмах: «Не суеверен, но через левое плечо плююсь»

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У музыканта в карьере была необычная роль, но он с готовностью выполнял режиссерские задания.

Фронтмен музыкальной группы «АукцЫон» Олег Гаркуша рассказал «Известиям» о съемках в киноленте «Сказка для старых». Картина принадлежит режиссеру Федору Лаврову. По словам, Гаркуши, он дал согласие сразу после звонка режиссера.

«О том, кого мне придется сыграть, он не рассказывал. Я же не актер. У меня нет агента. И при этом у меня в копилке более 30 фильмов. Каким образом?» — задался вопросом музыкант.

По мнению фронтмена, вывод можно сделать только один: попадать в кинематограф ему помогают знакомства. Как признался мужчина, режиссеры видят его в различных образах и приглашают. При этом он никогда не изучает сценарий, а просит присылать ему сцены, в которых предстоит играть. То же самое было и в случае с Лавровым. Сюжетная линия закидывает героя Гаркуши на бездорожье, где он везет в телеге гроб, но музыканта это не пугало.

«Это кино, к чему какие-то приметы. Я не суеверен, но через левое плечо иногда плююсь. И перед выходом на сцену своеобразно крещусь. Но это моя фишка. Близкие знают», — сказал фронтмен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал Гаркуша об алкоголе.