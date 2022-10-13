Сладкая магия: как исполнить свои желания при помощи свеч и меда

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Есть, мечты которые все никак не сбываются? Тогда этот способ точно для вас.

«Сладкие» и ароматные обряды, которые связаны с медом и свечами, помогут вам улучшить отношения с окружающими. Кроме того, они усиливают энергетические потоки. Такая методика совершенствовалась на протяжении веков.

Как же нужно желать, чтобы мечта обязательно исполнилась? В первую очередь речь идет о нашем подсознании. Чем больше мы верим в магию, тем лучше. Срабатывает психологический эффект, который также называют «эффект плацебо». Поэтому сильная вера уже на половину гарантирует исполнение желаний.

Принцип работы сладкой магии

Баночка с медом может использоваться для улучшения взаимоотношений с другими людьми. Этот атрибут может служить приворотным зельем и средством установления полезных контактов. Этот способ также подойдет для деловых людей, которые хотят наладить обстановку в коллективе или уладить проблемы с представителями государственных структур. Такой обряд — залог успеха перед ответственной встречей. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Как его проводить

Три раза написать на бумажке имя участника «реализации мечт» Развернуть лист на 90 градусов и написать три раза свое собственное имя перпендикулярно предыдущим надписям. Добавить на этой же бумаге свое желание Сложить лист и положить в банку После этого пальцы облизать и говорить о том, какими замечательными будут отношения с упомянутым человеком.

Если желания касаются нескольких людей, их имена пишутся на раздельных листах. Также рекомендуется писать предложения без отрыва карандаша или ручки. После его можно подредактировать, чтобы все выглядело красиво. Такой способ могут использовать даже новички, потому что она естественна и безопасна.

Что делать дальше

Банку нужно закрыть крышкой с гладкой поверхностью и зажечь на ней свечку. Ее цвет имеет значение:

Красная — для привлечения объекта страсти Розовая — для безусловной любви Зеленая — помочь с деньгами Коричневая — для помощи с судами или общения с чиновниками Синяя — духовный рост и прогресс в обучении. Белым цветом можно воспользоваться, когда сомневаетесь в выборе цвета Черный цвет подходит только для оккультных практик.

Небольшую свечку стоит сжечь до конца, объемную же можно затушить и оставить для повторного сеанса. Задувать или тушить водой не рекомендуется, чтобы не создавать конфликт стихии огня с водой или воздушным потоком и не растрачивать на ненужные противоречия драгоценную энергию. Мед размещают в скрытом месте, чтобы его не видели посторонние. Когда желание исполнится, его можно будет съесть.

Также со свечами есть и другие ритуалы. Например, новогодний для исполнения желаний. В новогоднюю ночь нужно загадать самое сокровенное желание, ведь она волшебная. Его формулировка должна быть в настоящем времени, как будто оно уже начало сбываться. Для новогодних ритуалов можно использовать свечи, воск. Также есть мощный метод, который связан с едой и тонкими свечами.

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