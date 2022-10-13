А я хочу перемирия: Эрдоган назвал свою главную цель в российско-украинском конфликте
Эрдоган заявил о намерении помочь с перемирием между Россией и Турцией
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Турецкий лидер принимает участие в саммите Совещания по взаимным мерам доверия в Азии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал одной из главных целей Анкары — помочь Украине достигнуть мира. Об этом он заявил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в эти дни в Астане.
Глава государства отметил, что достигнуть справедливого мира можно только дипломатическим путем.
«Наша цель — сохранить набранный темп, несмотря на трудности на местах, и остановить кровопролитие как можно скорее», — подчеркнул турецкий лидер.
По его мнению, Анкара уже показала успешный пример в дипломатии, когда РФ, Турция, Украина и НАТО заключили «продуктовую сделку». Более того, государство внесло лепту в вопрос обмена заключенными между конфликтующими странами.
Астана в ближайшие два дня станет главным политическим центром Евразии. Там проходит саммит «Совещание по взаимным мерам доверия в Азии». В столицу Казахстана прибыли лидеры из почти трех десятков стран-участников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал роль Азии ключевой в мире.