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Обо всем подробнее рассказали в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

Союзные войска освободили Иванград и Опытное на артемовском направлении. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Отмечалось, что отбить территорию у противника группировка войск ДНР и ЛНР смогла при огневой поддержке Вооруженных сил России. Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.