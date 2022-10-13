Новое горе в семье Бориса Моисеева: брат звезды рассказал о настигшей беде

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Не успели состояться похороны знаменитого певца, как брат артиста заявил, что в его семье случилось еще одно несчастье. На этот раз — с женщиной.

Смерть Бориса Моисеева вызвала шок у поклонников звезды, коллег по сцене и, конечно, близких. Из родственников у Моисеева остался родной брат Маркс Толкач, который живет в Канаде. Он не смог приехать на похороны артиста из-за проблем со здоровьем, но очень обеспокоен смертью певца. Сильное впечатление смерть знаменитости оказала и на других родственников, пишет 7Дней.ru.

В больнице оказалась супруга Маркса Толкача Людмила Чеснулявичюте. Брат Моисеева пока не знает, что говорят врачи по поводу ее состояния, видимо, пожилой человек слишком переживает в связи последними событиями. Но Маркс надеется на положительный исход.

Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище 2 октября. Попрощаться со знаменитостью пришли не все коллеги. Так, проводить в последний путь лучшего друга не пришла Алла Пугачева. Несмотря на то, что ходили слухи, что певица оплатила церемонию, деньги близким дал другой знаменитый артист Филипп Киркоров.

Ранее 5-tv.ru Маркс Толкач обвинил в смерти Бориса Моисеева директора звезды.