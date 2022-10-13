Скромный гений: в Петербурге открылась выставка-путешествие по фильмам Балабанова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

Картины «Я тоже хочу», «Мне не больно», «Качегар», «Брат» знаменитого режиссера заставляют переосмыслить жизнь. А вы уже смотрели?

В Петербурге открывается выставка-путешествие по фильмам Алексея Балабанова. В центре внимания — культовый «Брат», в этом году ему уже 25 лет. И зрителям предлагается не просто пересмотреть знакомые кадры, но оказаться внутри кино.

Вот знаменитый трамвай и вязаный свитер Данилы Багрова. А вот раскаленная печь из «Кочегара» или костер из «Я тоже хочу». Зрители едут в поезде, разглядывают экспонаты в подзорную трубу и гуляют по квартире режиссера с его знаменитой тельняшкой на бельевой веревке.

Полное погружение в жизнь и творчество мастера были бы невозможным без участия его близких. Сыновья режиссера — Петр и Федор выступают рассказчиками, и ведут зрителя по выставке.