В Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана; 5-tv.ru

Истеричные попытки западных стран изолировать Российскую Федерацию терпят крах.

Запад стремится сделать из России страну-изгоя, однако пока происходящее в мире свидетельствует об обратном. В Астане открылся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В нем принял участие и выступил президент России Владимир Путин.

Неудивительно, что все внимание сейчас приковано к этому событию: почти три десятка стран-участниц. Многополярный мир не выгоден Западу, а именно в таком ключе и будут идти все переговоры.

По-деловому четкий график. Российский борт садится в аэропорту Астаны буквально за полчаса до начала саммита. В этот момент во Дворце независимости появляются первые гости.

Служба безопасности даже выбирала лучший ракурс для двухсторонних встреч. Общая фотография получилась масштабной: одиннадцать глав государств в одном ряду. Владимир Путин занимает место по правую руку от хозяина встречи, президента Казахстана. По левую от Токаева — турецкий президент.

Так и рассаживаются за гигантским круглым столом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко начинает эмоционально править свою речь. Что-то быстро записывает израильский министр туризма, глава делегации от Тель-Авива. Путин выступает шестым по счету, он указывает на главные точки роста региона.

«Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль, в этом играет Азия», — сказал Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что нужно активнее переходить на расчеты в национальных валютах, поскольку это является вопросом глобальной безопасности.

Касым-Жомарт Токаев, переходя с казахского языка на русский и английский, обрисовывает тревожную архитектуру современного мира:

«Мир не становится безопаснее. Сегодня мы живем в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастающего кризиса мировой экономики. Это явление уже названо глобальной дисфункцией».

Может потому в Астане приняты высокие меры безопасности. На каждом перекрестке казахстанской столицы — чуть ли не по полицейскому отряду, а высокопоставленные кортежи снуют по идеально зачищенным улицам.

Так перемещается по городу эмир Катара. Он в Астане уже третий день: совместил посещение саммита с госвизитом. Точно также поступил Реджеп Эрдоган. Накануне у него состоялся официальный прием в залах президентского дворца, а также неофициальный вечер в компании хозяина саммита Токаева.

Президент Турции не скрывал, что едет в Казахстан, в первую очередь, для общения с Владимиром Путиным. Обсудить Украину, поделиться итогами переговоров по Карабаху. На прошлой неделе Эрдоган общался с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.

Накануне черновики для лидеров готовили главы МИД. Судя по толщине папки перед каждым министром, вопросов и тут накопилось немало: от напряженности в том же Афганистане до товарооборота внутри содружества. За год он вырос сразу на треть.

«Мы за взаимовыгодное, взаимоуважительное партнерство, союзничество или просто отношение, которое основывалось на понятных основах. Не на придуманных правилах, а зафиксированных нормах», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Все эти вопросы Владимир Путин будет обсуждать с коллегами не только в рамках пленарных заседаний. Встреч на полях саммита в его графике намного больше. Астана на ближайшие два дня становится главным политическим центром Евразии. А Россия, как бы этого кому-то ни хотелось, играет на этом пространстве ключевую роль.