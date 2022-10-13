Найти вход: параллельный импорт автозапчастей покрыл спрос на 50–80%

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Какие детали для иномарок можно приобретать уже сегодня?

Запас деталей для автомобилей иностранных концернов, которые приостановили работу в России, удалось восстановить за счет параллельного импорта. Как выяснили «Известия», потребность рынка уже покрыта на 80%.

Но пока ситуация далека от идеальной — например, есть проблемы со скоростью поставок и устойчивостью новых каналов. Периодически возникает дефицит по конкретным позициям. Сроки ожидания некоторых деталей под заказ сейчас могут достигать трех месяцев.

Но вот что касается цен, то они либо не изменились, либо прибавили до 15% к уровню начала года.