ФАС запретила магазинам сильно завышать цены на армейскую экипировку
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Ритейлеров предупредили о наказании за неправомерные действия. Особенно в текущей, сложной ситуации.
Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение магазинам, завышающим стоимость армейской экипировки. Ведомство проверило торговые сети после многочисленных жалоб мобилизованных и их родных.
К слову, «Военторг» рекомендовал своим ритейлерам продавать товары армейского назначения с наценкой, не превышающей 15% процентов.