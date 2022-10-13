ФАС запретила магазинам сильно завышать цены на армейскую экипировку Сегодня, 12:11 39 39

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Ритейлеров предупредили о наказании за неправомерные действия. Особенно в текущей, сложной ситуации.