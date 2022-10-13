Мощный пожар охватил 150 гектаров леса под Красноярском из-за хулигана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Денис Бочаров; 5-tv.ru

Поиски поджигателя уже начались. В результате ЧП чудом никто не пострадал.

В Красноярском крае ищут поджигателя леса. Мощный пожар разгорелся в Минусинском районе — огонь охватил 150 гектаров. Справиться с очагом долго не получалось — ситуацию осложнял сильный ветер, из-за которого пламя очень быстро распространялось.

В какой-то момент огонь начал угрожать жилым домам. Однако пожар все же удалось вовремя остановить. Никто из людей не пострадал, все постройки уцелели.