В Госдуме РФ пригрозили более жестким ответом на теракты со стороны Киева

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Вариант о переговорах с украинскими террористами не рассматривается.

В Государственной Думе РФ заявили, что в случае продолжение терактов со стороны Украины, ответ будет более жестким. Такое заявление сделал председатель Госдумы, комментируя удары по украинским энергетическим объектам. Массированный удар высокоточным оружием был нанесен 10 октября.

«Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким. Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены», — написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале.

Вместе с заявлением он опубликовал карту с обозначенными области, где были уничтожены и повреждены объекты инфраструктуры. Их использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Согласно плану карты, ударов высокоточным оружием поразили 70 целей, в результате чего Незалежная осталась без 50 процентов генерирующих мощностей.

До этого жестким ответом, соответствующим уровням угроз, на продолжение терактов на территории РФ пригрозил президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, своими действиями киевский режим поставил себя «на одну доску с международными террористическими формированиями».

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие теракты совершили украинские боевики на территории России.