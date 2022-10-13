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Перед этим глава государства отмечал важность использования национальных валют в международных расчетах.

Президент России Владимир Путин призвал пересмотреть принципы работы финансовой мировой системы в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Глава государства отметил, что в нынешнее время есть угроза голода, а также социальных потрясений в больших масштабах. В связи с этим Москва призывает ликвидировать искусственные преграды, чтобы восстановить цепочки товарных поставок.

До этого российский лидер призвал использовать национальные валюты в международных расчетах. Он подчеркнул, данная мера позволит укрепить независимость стран. Также Путин добавил, что создавать совместные финансовые механизмы, используя региональные валюты, очень важно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что столица Казахстана Астана на ближайшие два дня становится главным евразийским политическим центром. В город прибыли лидеры из почти трех десятков стран-участников.