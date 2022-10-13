Владимир Путин заявил, что ключевую роль в мире начинает играть Азия

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана

Однополярному миру наступает конец.

Однополярный мир скоро перестанет существовать, заметил президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите «Совещание по взаимным мерам доверия в Азии».

«Серьезные изменения происходят в глобальной политике, мир становится многополярным», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что ключевую роль в глобальной политике начинают играть не западные страны, а государства Азии.

В ходе выступления президент РФ также затронул тему экономики и проблему Афганистана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Астана на ближайшие два дня становится главным политическим центром Евразии. Там проходит саммит «Совещание по взаимным мерам доверия в Азии». В столицу Казахстана прибыли лидеры из почти трех десятков стран-участников.