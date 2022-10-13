Путин призвал использовать национальные валюты в международных расчетах

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Российский президент призвал укреплять суверенитета стран при помощи национальных валют.

Президент России Владимир Путин сделал громкое заявление относительно использования национальных валют в международной экономике. Такое высказывание он сделал в ходе саммита Совещания по взаимным мерам доверия в Азии (СВМДА).

«Необходимо более эффективно использовать в расчетах нацвалюты, это позволит укрепить суверенитет стран», — отметил российский лидер.

Ранее на полях саммита похоже заявление сделал глава Ирана Ибрахим Раиси. Он отметил, что важным фактором для укрепления экономик стане создание финансовых механизмов, опирающихся на региональные валюты.

«Очень важно создавать совместные финансовые механизмы, используя региональные валюты», — сказал Раиси.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Астана на ближайшие два дня становится главным политическим центром Евразии. Там проходит саммит «Совещание по взаимным мерам доверия в Азии». В столицу Казахстана прибыли лидеры из почти трех десятков стран-участников.