«Мама пять минут в день»: Подольская рассказала о нетривиальном воспитании детей

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; Instagram* / nataliapodolskaya

Пока знаменитость вовсю занимается работой, ее сыновья ожидают хоть каплю внимания от родной мамы.

Певица Наталья Подольская заявила о катастрофической нехватке времени из-за работы. Артистке сложно совмещать тренировки для шоу на федеральном канале вместе с воспитанием сыновей Артемия и Ивана от певца Владимира Преснякова. Сейчас звезда разучивает новый номер по фигурному катанию.

На нескончаемую подготовку к танцу Подольская пожаловалась в личном блоге. Она отметила, что тренируется минимум по пять часов и переживает, что наследники забудут о ней.

«Сейчас мой график жизни выглядит таким образом, что мама я буквально минут пять в день», – сказала вокалистка на видео, после чего крепко обняла сыновей.

Ранее Наталья ввела поклонников в заблуждение. Она показала свои посиневшие ноги и предложила фанатам угадать, где именно звезда получила страшные гематомы. Она сразу отметила, что синяки появились не по вине мужа.

Версия с домашним насилием вряд ли появилась бы у публики. Известно, что Пресняков и Подольская считаются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Знаменитости в браке уже 16 лет и, судя по всему, до сих пор питают теплые чувства друг к другу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкальный продюсер Сергей Лавров обрек на провал новое шоу Натальи.

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