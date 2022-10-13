Реальный пацан? Агату Муцениеце застукали за страстным поцелуем с известным актером

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Поклонники ждали воссоединение знаменитости с бывшим мужем, однако у звезды другие планы.

На роль нового избранника актрисы Агаты Муцениеце нашелся кандидат. В социальных сетях появилось фото, где артистка слилась в страстном поцелуе с Владимиром Селивановым, который играл Вована в сериале «Реальные пацаны». Поклонники озадачены, возможно, бывшая жена актера Павла Прилучного последовала примеру экс-супруга и тоже налаживает личную жизнь.

Пикантное фото является не единственным доказательством романтической связи артистов. Ранее их заметили в Нальчике. Как отметило издание KP.RU, фанаты обнаружили одинаковые локации на новых снимках Агаты и Владимира в соцсетях. Это доказывает, что звезды наслаждались совместным времяпровождением.

«Мы с Агатой действительно вместе ездили в Нальчик, от вас ничего не скроешь <…> через пару дней сделаем заявление», — признался Селиванов изданию.

В том числе актер заявил, что помимо творческой деятельности у них с Агатой много точек соприкосновения. Артист уверен, что звезда сериала «Квест» идеально подходит под его критерии.

«Я искренне рад нашему знакомству, она — мой человек на все 100%», — сказал он.

Однако конкретного ответа на вопрос об отношениях актер все-таки не дал. Поэтому поклонникам знаменитости придется гадать: была ли эта страсть настоящей или все-таки очередным слухом, основанном на съемках кино или сериала.

А вот жизнь прошлого возлюбленного Агаты бьет ключом. Совсем недавно Прилучный женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян, а сегодня отдыхает с новоиспеченной супругой за городом. Как писал 5-tv.ru, вместе с парой развлекаются дети Павла от Муцениеце. Неужели новая возлюбленная артиста так быстро завоевала доверие его наследников?