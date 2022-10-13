Под Винницей разбился украинский истребитель

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Это был самолет одной из бригад тактической авиации Украины.

Под Винницей потерпел крушение украинский истребитель. Он разбился вечером 12 октября. Самолет числился в одной из бригад тактической авиации Воздушных сил Украины, сообщает украинское командование ВВС.

Известно, что летчик «успешно катапультировался» и не пострадал. В опубликованном сообщении говорится, что пилот потерял управление по «неустановленным техническим причинам».

Модели какого именно самолета стало на один меньше в ВВС Украины — пока неизвестно.

Отметим, что в арсенале украинской армии не так много военных истребителей, особенно зарубежных. Этим летом киевскому режиму предлагали американские штурмовики А-10 Warthog, однако от них отказались, сославшись на то, что ВСУ нужны более современные истребители F-16 Fighting Falcon. По мнению советника главы Минобороны Украины Юрия Сак, киевской власти необходимы также истребители F-15 Eagle. Однако пока прихоти не были исполнены.

Ранее 5-tv.ru сообщал и показывал, как Воздушно-космические силы России сбили два украинских МиГ-29. Самолеты были оснащены американскими ракетами HARM.