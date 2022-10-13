Украина спровоцирует начало ядерной войны, а Нью-Йорк превратится в «пыль» из-за спеси Зеленского

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Призыв Илона Маска, ранее поддерживавшего миллионными вложениями украинскую армию, не претендовать на полуостров, разочаровал подопечных. Однако он логичен, считают соотечественники предпринимателя.

Нью-Йорк может исчезнуть с лица Земли, если Украина попытается отнять у России Крым силой. Такое мнение в своей статье для National Interest выразила американский обозреватель Сумантра Майтра. Она с жаром оправдала знаменитого предпринимателя Илона Маска, который прежде поставлял Вооруженным силам Украины (ВСУ) средства связи, а теперь призвал оставить полуостров в составе РФ.

На днях миллиардер опубликовал пост — в нем предложил урегулировать конфликт в Незалежной, провести в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях повторные референдумы «под наблюдением ООН». Крым, заявил Маск, должен остаться «формальной частью России», как это было «до ошибки Никиты Хрущева».

Резкими комментариями на эти слова ответили и жители Незалежной, и первые лица страны, в том числе президент Владимир Зеленский. И даже напоминания Маска о тратах на ВСУ в размере 80 с лишним миллионов долларов не смягчили критиков.

«С самого начала конфликта у украинцев сложилось впечатление, что они и есть Запад, что их борьба в полной мере является борьбой Запада, что они просто не облагаемые налогом штаты США или члены Европейского Союза, что их кровопролитие и военные цели являются нашими, что они могут ожидать, что любая эскалация и требование будут выполнены безоговорочно. Поэтому вполне понятно, что они вдруг почувствовали себя преданными, поскольку военные цели Запада изменились по сравнению с их собственными», — пишет обозреватель.

Как отметила Майтра, Киеву был предоставлен «практически неограниченный запас оружия, материалов и денег», правительством и бюджетом государства фактически управляют американские налогоплательщики, несмотря на собственный кризис. Сегодня, подчеркнула автор статьи, боевые цели Украины начали меняться «с оборонительных на захватнические», что угрожает началом ядерной войны.

Аналитик из США признала действия ВСУ провоцирующими ядерный конфликт и ставящими под удар западных партнеров.

«Илон Макс, как и любой здравомыслящий человек с головой на плечах, обеспокоен этим. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым… Фундаментальный интерес Маска — выживание земли, на которой он живет, в данном случае — Соединенных Штатов», — добавила Майтра.

По мнению обозревателя, если даже Илон Маск, который так много ресурсов предоставил Украине, понес репутационные потери из-за непопулярной на Западе, но реалистической позиции, шансы простых американских налогоплательщиков на понимание со стороны Киева стремятся к нулю. При этом Зеленский публично требует нанести «превентивные удары» по Москве, в Штатах также признают «тайные атаки» украинцев в РФ, в том числе убийство Дарьи Дугиной.

В начале лета представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев намерен добиваться возвращения полуострова военным путем. Глава полуострова Сергей Аксенов ответил на это, что даже обсуждение принадлежности региона Незалежной невозможно. 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, его признали терактом. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк написал в соцсетях, что это только начало, и все, что Киев считает незаконным, должно быть разрушено.

Ранее 5-tv.ru публиковал главную информацию о теракте на Крымском мосту.