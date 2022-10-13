Опять никто не виноват: на нефтепроводе «Дружба» не нашли следов диверсии

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Из-за повреждения на польском участке подача топлива по трубопроводу временно приостановлена.

На нефтепроводе «Дружба» в Польше не нашли следов диверсии. Технические специалисты внимательно исследовали место утечки и пришли к выводу, что вины третьих лиц в аварии нет.

О происшествии сообщил оператор нефтепровода, который накануне заявил о разгерметизации одной из ниток. По ней нефть попадала в Германию.

Из-за повреждения нефтепровода подача топлива временно остановлена. По предварительным оценкам, на ремонт и устранение всех последствий уйдет от двух до десяти дней.