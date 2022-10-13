Субмарина на улицах города: крейсер «К-3» прошелся по Кронштадту

Фото, видео: Пресс-служба АНО "Остров фортов" / ТАСС; 5-tv.ru

Первая атомная подлодка СССР преодолела более двух тысяч километров, чтобы стать главным экспонатом музея военно-морской славы.

Вся страна сейчас следит за финалом эпопеи, в которую превратилась история спасения «Ленинского комсомола». Из окон жителей Кронштадта в эти дни открывается фантастическая картина: по улицам города проезжает гигантская субмарина. Первая атомная подлодка СССР преодолела более двух тысяч километров, чтобы стать главным экспонатом музея военно-морской славы. Посетители смогут увидеть не только сам корабль, но и то, как он снова погружается в воду при помощи спецэффектов.

«Крейсер „К-3“ от порта везут прямо по улицам города. Самоходная платформа должна пройти около пяти километров. Корпус подводной лодки разделили пополам: каждая часть длиной в 50 метров. Но даже так, чтобы где-то развернуться на узких поворотах, пришлось в некоторых местах спилить деревья, временно убрать светофоры, опоры освещения и бордюры», — рассказывает с места событий специальный корреспондент 5-tv.ru Максим Облендер.

Анатолий Растворов, командир крейсера конца 70-х и начала 80-х, помнит свою лодку совсем другой.

«И вот она разрезает волны, а ты стоишь на мостике, на солнышко так смотришь: надо же такая махина и она тебя слушается, управляется», – вспоминает Растворов.

Сейчас реактор удален, оборудование демонтировано. Ее вообще должны были утилизировать словно груду металла, а его тут более 2500 тонн. Конечно, экс-командир удивился, ведь выход этой субмарины на первое боевое дежурство в 1961-м был сродни полету человека в космос.

«Работали около 35 научно-исследовательских институтов, около 100 заводов строились в разных городах. В Ленинграде, в Нижнем Новгороде, в Москве прокатывали сталь специальную в особых секретных условиях, потому что никто не знал, что они строят», –рассказал научный сотрудник Центрального военно-морского музея.

Первая советская атомная подлодка получилась быстрее и технологичнее американского конкурента — «Наутилуса». Лодка, которая смогла буквально как в песне «потереться о земную ось», всплыв прямо на Северном полюсе из-подо льда. Каждая «автономка», как победа всесоюзного масштаба. Вот и сейчас за нее переживала вся страна.

В 2021 году в Снежногорске «К-3» погрузили в плавучий док и повезли в Санкт-Петербург. 2100 километров по Баренцеву морю, Белому морю, через два десятка узких шлюзов Беломорканала с невероятными перепадами высот, через Онежское озеро и Ладогу и, наконец, через всю реку Неву до Кронштадта. Дальше — по суше в новый строящийся музей, где корпус вновь сварят.

«Я думаю, что там где-то будут написаны фамилии командиров. Я думаю, моих внуков и правнуков будут туда приводить и показывать: вот где был твой дедушка», — уверен Анатолий Растворов.

Оригинальные запасные части предоставит военно-морской флот. Реставраторы займутся корпусом, светотехники разработают шоу, в котором «К-3» снова, пусть и виртуально, будет погружаться под воду. Первую атомную моряки называют «Моной Лизой подводного флота», возможно за красоту, или за то, что тоже хранит секреты, словно улыбка Джоконды. Ну а теперь и за то, что этот шедевр в ближайшем будущем смогут увидеть гости музея.