К приезду Путина все готово: как шла подготовка к саммиту в Астане

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

В Казахстане сегодня будет решаться множество важных вопросов на высшем уровне.

Как бы ни старался Запад сделать из России страну-изгоя, пока происходящее в мире свидетельствует об обратном. Сегодня в Астане открывается саммит «Совещания по взаимным мерам доверия в Азии». В Казахстан уже прибыл президент России Владимир Путин.

Всего почти три десятка стран-участников — неудивительно, что все внимание Старого света сейчас приковано к этому событию. Многополярный мир не выгоден Западу, а именно в таком ключе и будут идти переговоры. Алексею Лазуренко удалось заглянуть за кулисы предстоящего саммита.

Саммит «Совещания по взаимным мерам доверия в Азии». Звучит солидно. Не менее солидно выглядит.

Контуры астанинского формата доверия в Азии появились еще в 1992-м. Первая встреча в его рамках правда состоялась лишь десять лет спустя. Но сегодня СВМДА это 27 государств-членов, готовых к открытому диалогу друг с другом.

Мер безопасности доверие не отменяет. На каждом перекрестке казахстанской столицы чуть ли не по полицейскому отряду. По дорогам то и дело снуют высокопоставленные кортежи.

Так перемещается по городу эмир Катара. Он в Астане уже третий день: совместил посещение саммита с госвизитом. Точно также поступил Реджеп Тайп Эрдоган. Официальный прием в залах президентского дворца, а неофициальный вечер — в компании хозяина саммита.

Президент Турции не скрывал: едет в Казахстан, в первую очередь, для общения с Владимиром Путиным. Обсудить Украину, поделиться итогами переговоров по Карабаху. На прошлой неделе Эрдоган общался с президентом Азербайджана и премьером Армении. Не очень понятно, к чему пришли. Поэтому прямо с самолета глава российского МИД Лавров едет на встречу с армянским коллегой.

«Полная нормализация отношений между нашими близкими соседями и друзьями полностью отвечает нашим интересам, и мы готовы вносить вклад в этот процесс», — отметил Лавров.

Флаги Армении и Азербайджана всегда уживались среди знамен Содружества независимых государств. Его саммит тоже пойдет в Астане, в пятницу. Но уже здесь собрались министры иностранных дел СНГ.

А пока черновики для лидеров готовят главы МИД. Судя по толщине папки перед каждым министром, вопросов и тут накопилось немало. От напряженности в Афганистане, до товарооборота внутри содружества. За год он вырос сразу на треть.

Астана на ближайшие два дня становится главным политическим центром Евразии. А Россия, как бы кому ни хотелось, играет на этом пространстве ключевую роль.