МФЦ, да не тот: как доверчивые вкладчики оказались без денег

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Московская структура вроде бы легальная, но из-за ее устройства организация может лопнуть, как мыльный пузырь, в любой момент.

Миллионы рублей потеряли пенсионеры, отдав свои деньги в «МФЦ», аббревиатура которого расшифровывается как некий «Московский финансовый центр». Сотрудники обещали клиентам баснословную прибыль, и люди порой вкладывали все свои накопления. Но спустя какое-то время, выплаты ожидаемо прекращались, и становилось понятно, что вкладчики стали жертвами очередной финансовой пирамиды. Только вот почему-то она работает и по сей день. В этом убедился наш корреспондент Багаудин Багаудинов, который отправился туда под видом клиента.

Высокая прибыль, ежемесячные выплаты, пассивный доход — сделка безопасна и крайне выгодна. Заученные и местами шаблонные фразы менеджеров «Московского финансового центра» убеждали клиентов вложить сюда все свои сбережения.

«Обещали хороший процент, в других банках процент был очень низкий. Я вложил определенную сумму в 2020 году, заключил договор, платили год исправно», — жалуется потерпевший Вячеслав Шутов.

А после дивиденды Вячеславу Шутову поступать перестали. На звонки и письма представители финансовой организации «МФЦ» не отвечают до сих пор. И такое отношение у них, как оказалось, почти ко всем инвесторам, вложившим свои деньги якобы под большой процент.

Александр Бакуменко внес в «МФЦ» все свои накопления. Признается, мера вынужденная. Его супруга тяжело больна. Обещанная прибыль должна была закрывать почти все расходы на лечение и медикаменты.

А четыре филиала в центре Москвы как-то продолжают работать. Корреспондент пришел туда под видом клиента. С целью открыть вклад.

Пообещали от 15% до 17% чистой прибыли в год. Это почти в четыре раза больше, чем в любых государственных банках. «Вкладчик» пообещал подумать и вернуться в ближайшее время. Ждать нас менеджерам пришлось недолго, спустя десять минут мы вновь открыли двери финансового центра. Только уже вместе с пострадавшими.

«А у вас много клиентов, которые с такой проблемой приходят?» — задал вопрос журналист.

«Вы знаете, да, сейчас есть задержки», — отвечает специалист.

«А почему у него на балансе ноль, у Александра, он пять миллионов вложил?» — продолжает наседать корреспондент.

«Пододождите, тут надо разобраться», — отбивается менеджер.

Пока старший специалист по работе с клиентами Наталья разбиралась в документах, в офис один за другим приходили недовольные клиенты.

Оказалось, что проблемы с выплатами действительно были. Но почему-то оповестить об этом клиентов представители «МФЦ» посчитали ненужным.

«Центробанк в том году нас вывесил в черный список. Из-за высоких ставок», — утверждает менеджер.

После нашего визита, сотрудники «МФЦ» пообещали в течение недели разобраться с каждым из своих клиентов. Но в это обещание не верит ни Александр Бакуменко, ни его юрист. Они уже написали претензию и намерены обращаться в прокуратуру.