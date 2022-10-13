Спецназ МО РФ уничтожил мост ВСУ для переброски тяжелой техники
8 897
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Украинские боевики планировали перейти в наступление.
Российские разведчики и бойцы спецназа обнаружили и уничтожили мост ВСУ. Его украинские военные возвели для быстрой переброски тяжелой техники, рассчитывая перейти в наступление. Однако плану не суждено было осуществиться.
«Группа утром по сумеркам выдвинулась в данный район для минирования этой переправы, которая была выложена с помощью танкового мостоукладчика. И мост был уничтожен», — заявил командир разведывательной роты.
За прикрытие российской группировки войск с воздуха отвечают расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук». С их помощью обнаружили, захватили и поразили очередную цель в небе над населенным пунктом.
Россия Украина Специальная военная операция России Разведка ВСУ Видео новости Украина видео Война Война на Украине