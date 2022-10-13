Российские военные эвакуируют жителей Артемовска и Соледара

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Всего вывезено из зоны боевых действий порядка 16 человек.

Российские военные организуют эвакуацию для гражданского населения из зоны боестолкновения. Об этом сообщил заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар.

«Эвакуировали уже с воскресенья 16 жителей ДНР. Это жители города Артемовск, города Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Они почувствовали себя в безопасности благодаря российской армии», — добавил он.

Гражданских отвозят в населенный пункт Первомайск ЛНР, а уже оттуда — в тыл Донецкой народной республики.

Представитель администрации отметил, что люди последние дни находились в ужасных условиях: без света, воды и почти без продуктов питания.

Эвакуация проходила преимущественно в ночное время из-за опасений, что украинские войска с дронов могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению.

А риски были. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как украинские боевики обстреляли автобус с гражданскими.