Обреченная попытка сбежать от смерти: зачем звезды старше 60 откровенно одеваются

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Кузнецов; Личный архив Алексея Рощина; 5-tv.ru

Певица Лариса Долина ссорится с подписчиками, которые намекают: в ее возрасте носить провокационное мини уже неприлично. Откровенные наряды — законное право женщины или сигнал о проблемах личности?

Народная артистка РФ Лариса Долина и ее коллеги по сцене старшего возраста пытаются обмануть старость и даже смерть, одеваясь как молодые девочки. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru выразил психолог Адексей Рощин. Откровенные наряды, демонстрация декольте и стройных ног — все это говорит не только о желании женщины быть привлекательной, уверен эксперт. Однако у знаменитостей и простых обывателей немного разные причины выглядеть экстравагантно.

Как отметил Алексей Рощин, для эстрадных певиц негласным требованием является не только красивый голос. Зритель также должен получать удовольствие от их внешнего вида. Причем эмоции желательны именно сексуальные. Таковы каноны шоу-бизнеса. Поэтому в прежние времена за порогом 45 лет исполнительницы «выходили в тираж» — отправлялись преподавать вокал своим молодым и более привлекательным сменщицам на большой сцене. Сегодня ситуация иная.

«Певицы сейчас — София Ротару, Лариса Долина, Ирина Аллегрова — они почему-то хотят петь практически до смерти, и поэтому они пытаются всячески обмануть природу. Им за 60 лет, но они хотят выглядеть так, чтобы вызывать сексуальные чувства у публики. Попытка выглядит в корне обреченной, но это певиц не останавливает. И не только потому что они хотят так выглядеть, но и потому что для них это средство заработка», — рассуждает эксперт.

По мнению психолога, своеобразный тандем «немолодая дама и едва прикрывающее тело платье» — дополнительный бонус к профессиональным заслугам артисток. По крайней мере, многие из них именно так считают. Предполагается, что пока ты еще «горяча», сколько бы лет тебе ни было, можно работать на сцене. Отсюда и погоня за стройностью, пластические операции, эксперименты с одеждой.

«Если говорить вообще про женщин, тут та же самая проблема. Люди боятся наступления старости и смерти, и попытки одеваться по-молодежному. Выглядеть молодой, это, как ни парадоксально, такой способ обмануть смерть и старость. Для них казаться и быть — это примерно одно и то же. Хотя как все мы понимаем в глубине души, это далеко не так», — заключил Рощин.

Та же Лариса Долина уже не раз ссорилась с поклонниками, который уверены — в ее 67 лет наряжаться в мини и кружева просто неприлично. Не так давно артистка сильно похудела, полностью преобразилась и предстала перед публикой в новом образе, хотя и прежде не боялась смелых костюмов. Одни в восторге, другие посмеиваются, третьи осуждают. Сама Долина посылает хейтеров куда подальше.

«Вы, наверное, Коко Шанель? Вы в самом деле считаете, что имеете право писать мне подобный маразматический комментарий? Кто вас воспитывал? Кто вы, чтобы судить о том, как я одеваюсь? Господи, откуда вы такие все беретесь? Ни воспитания, ни такта, ни деликатности, да еще апломб выше крыши. Идите ровно и мимо моей страницы ради всего святого!» — отвечала она подписчикам в соцсетях.

Стоит отметить, у Долиной много заступников, которые вовсе не считают ее отчаянно цепляющейся за молодость пенсионеркой. Поклонники и коллеги восхищаются ее смелостью, а выбранный сексуальный стиль принимают как личный выбор, а не проблемы психологического характера. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Яна Поплавская охарактеризовала стиль Ларисы Долиной.