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На Западе должны осознать, что их политика ведет в никуда, и вернуться к переговорам о гарантиях безопасности РФ.

Стратегия борьбы «до последнего украинца» ведет в никуда, но США и ЕС продолжают «толкать Киев в самое пекло». Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Как только западники осознают, что стратегия борьбы до последнего украинца и постоянного взвинчивания ставок ведет в никуда, тогда, наверное, и можно будет задуматься о возвращении к нашим инициативам о переговорах с Западом о гарантиях безопасности РФ», — сказал он в интервью ТАСС.

Венедиктов добавил, что переговоры между Украиной и Россией весной этого года тоже были сорваны «по прямому указанию из Вашингтона».

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя жестко высказался об участии НАТО в украинском конфликте. Он заявил, что в спецоперации Россия воюет уже не столько с украинскими силами, сколько с объединенными силами Североатлантического альянса. По словам дипломата, Украину давно готовили к противостоянию с Россией, а в настоящий момент она превратилась в площадку для испытаний.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США толкают Европу к военному противостоянию с РФ с целью разрушить Украину и Белоруссию и ослабить саму Россию.