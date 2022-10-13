ФСБ и МВД расследуют громкое дело о коррупции в Росавиации

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Огромные деньги, по версии следствия, вымогали с летчиков, у которых из-за ошибок в оформлении могли отобрать лицензию.

Российских летчиков лишали лицензий ради денег. Сотрудников Росавиации подозревают в вымогательстве. По данным следствия, они требовали взятки с пилотов. Ущерб оценивают, как минимум, в 150 миллионов рублей. Дмитрий Вахницкий провел свое расследование и выяснил, как работала преступная схема.

Командир самолета Boeing 737 говорит с нами на условиях полной анонимности. За свою карьеру налетал 6,5 тысячи часов, до пенсии — несколько месяцев, но его пилотское свидетельство аннулировала Росавиация. Случай не единичный, и вскоре с некоторыми летчиками на связь вышли желающие помочь восстановить документы. Конечно, не бесплатно.

«Как правило, поступал звонок, обычно от девушки, являлась посредником каким-то, и предлагали… То есть они создавали проблему, чтобы потом за вознаграждение решить», — рассказывает пилот.

Не исключено, что эта девушка — некая Наталья Митина. Она могла входить в преступную группу во главе с высокопоставленными чиновниками Росавиации. В прошлую пятницу МВД и ФСБ провели обыски в ведомстве, арестован Максим Павлюк — начальник отдела высшей квалификационной комиссии.

«Обвиняемый, действующий через посредников, требовал денежное вознаграждение до полутора миллионов рублей», — заявила старший помощник руководителя Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

Денис Бехтер окончил Омский летно-технический колледж гражданской авиации. Сначала управлял вертолетом Ми-8, потом переучился на самолет, получил допуск и налетал свыше пяти тысяч часов. Но в феврале сотрудники Росавиации посчитали, что лицензию он получил незаконно. Хотя учебный центр сертифицирован самой Росавиацией. Денис даже добился приема у руководства ведомства.

«Моими документами он прям на столе трясет и говорит: «Вы хотите сказать, что ему 500 часов осталось до пенсии и он не пилот? Он десять лет летает на самолете, и вы хотите сказать, что он не летчик?» — рассказывает Денис.

Повальные проверки и аннулирование лицензий начались после казанской авиакатастрофы, тогда погибли 50 человек. Расследование выявило, что при обучении второго пилота были нарушения. Центр подготовки «Челавиа» закрыли, а у всех, кто там проходил подготовку, стали отзывать пилотские свидетельства.

Ситуация повторилась и в других учебных центрах. Мы обратились за комментарием в Росавиацию, в ответном письме ведомство объясняет, что основная причина аннулирования сертификатов — нарушение в учебном процессе.

«Отсутствие у авиационных учебных центров условий для осуществления образовательного процесса, преподавательского и инструкторского состава, соответствующего требованиям законодательства и привлеченного к реализации программ на законных основаниях», — говорится в официальном письме.

Непонятно тогда, как такие учебные центры проходили лицензирование самой Росавиации. Тем временем, некоторые пилоты объединились и написали письмо генпрокурору РФ.

Адвокат, помогавший готовить иск, утверждает: в отрасли все знают, что вопрос можно решить за деньги. Те самые полтора миллиона рублей, что фигурируют в уголовном деле арестованного в пятницу Максима Павлюка.

«Истории про полтора миллиона рублей в обмен на то, чтобы человека не трогали — я эти истории слышал достаточно давно, и как только человека аннулировали, через некоторое время раздавался звонок со словами: «Хочешь поработать? Ты приготовь денежку и будешь теперь работать», — отмечает юрист Антон Миролевич.

По нашим данным, арестованный Максим Павлюк может быть лишь одним из членов преступной группы. А руководил доходным бизнесом экс-глава управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев. Он не работает в Росавиации с апреля. А в июле на него возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в 12 миллионов рублей за покровительство российской чартерной авиакомпании. Сами деньги он якобы не получал, с ним расплатились оплатой отдыха в Турции.

А вот декларация о доходах Костылева. В открытом доступе — только за 2020 год. Он заработал меньше двух миллионов рублей. Зато, по материалам той же проверки, чиновник получал билеты от разных авиакомпаний со скидкой до 95%. Именно он, а впоследствии и Максим Павлюк, входили в состав комиссий, которые изучали документы о подготовке пилотов и принимали решения о выдаче пилотского свидетельства. Или о его аннулировании.

Интересно, что после увольнения из Росавиации Павлюк устроился на должность замначальника управления комплексного развития территорий ГБУ «Автомобильные дороги». Начальник этого управления с августа 2022 — Максим Костылев.