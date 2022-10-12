Маск разозлил власти Украины отказом решать их вопросы с интернетом

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Киевский режим не доволен тем, как работает Starlink. Миллиардер даже не хочет это комментировать.

Просила Украина не только оружие: на передовой еще нужен спутниковый интернет Starlink. В последнее время из Украины поступали жалобы на сбои в системе. Комментировать это миллиардер Илон Маск, разработчик сети, не стал, сказав, что информация с поля боя засекречена. Но при этом посетовал на то, что Киев не платит за услуги связи. По всей видимости, украинским властям это пришлось не по душе. В Одессе сегодня фотографии американского предпринимателя с благодарственных билбордов поснимали.

Власти Тайваня решили отказаться от автомобилей Тесла. Такое решение последовало вслед за миротворческой инициативой Маска сделать остров особым административным районом КНР.