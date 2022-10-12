Фейк за фейком: как украинские власти пытались обмануть народ роликом про Киев

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev; 5-tv.ru

Киевский режим не перестает придумывать новые уловки, чтобы хоть как-то расположить к себе гражданских. Увы, ничто не помогает: постановки «считывают» на раз.

Вооруженные силы России наносят точечные удары по стратегическим объектам Украины. При этом, в Киеве развернули целую компанию со лжеобвинениями в адрес Москвы.

Украинские пропагандисты выпустили репортаж, в котором показали центр столицы и заявили, что один из ударов пришелся по месту, где якобы нет военных объектов. Вот только именно то же здание показали и боевики нацистской группировки «Братство Корчинского», рассказав что в этом доме у них был штаб, тренировочный лагерь и рекрутинговый центр.

Вызывает вопросы и сама съемка. Мирные люди, почему-то стоящие на фоне, как теперь выясняется, все же военного объекта имеют тяжелые ранения в голову, но при этом выглядят очень бодро и просят сделать фото для родственников. А потом снимки с теми же пенсионерами появляются во всех западных изданиях.