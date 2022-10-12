Путин поручил продлить программу социальной газификации

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Глава государства озвучил ряд важнейших инициатив в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

Не только о глобальном энергетическом рынке говорили на форуме. Как отметил президент, основная задача — развитие российских регионов, улучшение качества жизни граждан. Программа газификации села будет расширена. Ветераны, многодетные семьи, люди с низким доходом получат субсидии на покупку газового оборудования.

«Еще одно новое решение, мы уже договорились включить в программу национальной газификации школы, подвести к ним сеть, если в ближайшее время правительство вместе с газпромом примет аналогичное решение в отношении медицинских организаций, поликлиник, больниц, фапов, таким образом ключевые для территории социальные объекты, медицинские и образовательные получат источник дешевой и экологически чистой энергии, что особенно важно для сельской местности. В целом с учетом поступления, но заявок от граждан расширение числа подключаемых объектов прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года», — подчеркнул Владимир Путин.

Как отметил президент, несмотря на сложную экономическую обстановку и внешние ограничения, российская энергосистема продолжает обновляться. И это позволяет поддерживать цены на электроэнергию в России на самом низком уровне в Европе.