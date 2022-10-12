«Синусоида и безвкусица»: Соседов объяснил неудачные наряды Долиной

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

По мнению критика, 67-летняя Лариса Долина слепо доверяет дизайнерам, желающим лишь «пропиариться» на ее имени.

Лариса Долина не может определиться со стилем одежды и слушает советы бездарных дизайнеров, поэтому ее наряды не всегда удачны. Такое мнение в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru выразил музыкальный критик Сергей Соседов.

Он прокомментировал недавний скандал с участием певицы. 67-летняя Лариса Долина облачилась в сексуальный черный образ с мини-юбкой и ажурной сеткой. Но пользователи сети такого эпатажа не оценили и обрушились на артистку с критикой. Звезда ответила не менее резко, назвав комментаторов «маразматиками».

По словам Сергея Соседова, у Ларисы Долиной никогда не было одного стиля в одежде — ни в жизни, ни на сцене. Ее модные эксперименты похожи на рулетку — то успех, то провал.

«Единого стиля в одежде у нее нет и не было. Она носит все подряд. У нее есть удачные наряды, а есть и явно неудачные. Это такая синусоида», — сказал критик.

Соседов отметил, что современные дизайнеры совершенно не думают о звездах, с которыми работают. Они лишь хотят прославиться за счет известного имени клиента.

«Сегодня дизайнеры не раскрывают сценический образ звезды, а пытаются самореализоваться за счет известной персоны. Такая ситуация сплошь и рядом. Безвкусно, но дорого одетые певицы. И мне хочется при этом их спросить — вы вообще себя в зеркало видели?» — поделился мнением музыкальный критик.

Также Сергей Соседов отметил, что для Ларисы Долиной и других звезд шоу-бизнеса перепады веса — «своеобразный аттракцион», и ничего плохого в этом нет.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение сексолога о неожиданно изменившейся внешности Ларисы Долиной.