Комедия на двоих: Игорь Бочкин и Олеся Железняк сыграли позднюю любовь в Ленкоме

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Премьера нового сезона удивила своей проницательностью и доказала, что золотая классика — это не «пыльный нафталин».

Ленкому Марка Захарова исполнилось 95 лет. В рамках юбилейного года родного театра режиссер Роман Самгин представил новый взгляд на золотую классику советской драматургии. На легендарной сцене ученик Марка Анатольевича сделал постановку по мотивам пьесы Алексея Арбузова «Старомодная комедия». Она была написана в 1975 году и считается одним из самых популярных произведений автора.

«Комедия на двоих» дает широкий простор для творческого воплощения. В пьесе звучит тема памяти, потери, истории, поздней любви, боли, одиночества. Ленком смог обыграть эти ключевые моменты и подарил своим зрителям зрелищный спектакль, наполненный глубокими эмоциями и виртуозной игрой актеров. В главных ролях блистают любимцы публики: народный артист РФ Игорь Бочкин и заслуженная артистка РФ Олеся Железняк.

Для этой роли Игоря Бочкина в Ленком пригласили специально. Он оценивает это не как очередную работу на театральных подмостках. Для энергичного актера-виртуоза возможность воплотить на сцене образ необщительного Родиона Николаевича стала своеобразным высказыванием о жизни, обращенным к молодому поколению.

«Драматургии хорошей очень мало. Я никого не оскорбляю. Это факт. И чтобы в таком материале из девяти картин была любовь, память, смерть любимых, война и опять память (чего нам не хватает в жизни всем) — грандиозный материал, который нужно поднимать», — уверен народный артист.

«Старомодная комедия», сыгранная на сцене Ленкома, говорит о важности памяти и истории. Олеся Железняк, которая блестяще исполняет роль Лидии Васильевны, подчеркнула, что пьеса только на первый взгляд может показаться «пыльным нафталином».

«Там есть прекрасные слова, когда героиня спрашивает: „Неужели все это может повториться?“ И какое-то время назад эта пьеса, наверное, казалась бы из прошлого века. Она, действительно, из середины прошлого века. И все бы думали, зачем брать эту старую пьесу, какую-то пыльную, этот нафталин, кто будет смотреть? Сейчас ты вдруг понимаешь — я говорю, а у меня мурашки — эта пьеса, действительно, про сегодняшнее время, как важно помнить. Эта пьеса про родину, про судьбу, про человека», — поделилась своими чувствами Олеся Железняк.

Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Премьерные показы спектакля «Старомодная комедия» в Ленкоме состоятся 28 октября, 9 и 17 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Дмитрий Бикбаев указал на необходимость поддержки тех молодого поколения.