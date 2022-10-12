Тайный смысл или пиар: зачем Галкину* понадобился украинский талисман

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Накануне юморист пообещал поклоннице из Барселоны всегда носить с собой неприметную, но «важную» вещицу.

Историк костюмов Василий Бочаров объяснил, что может означать желание Галкина* носить украинский талисман. Как известно, он у него появился после недавнего концерта в Барселоне. Там артист так растрогал публику украинскими шутками, что к сцене подошла девушка и подарила юмористу платочек с надписями на мове или, как еще это называют в народе, хустинку. Поклонница попросила сохранить этот предмет на память, а Галкин пообещал, что будет носить его с собой.

Некоторые расценили этот поступок юмориста как жест в поддержку Украины. Возможно и то, что, для артиста это подарок имеет более глубокий смысл — он планирует использовать его как личный оберег. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru собеседник объяснил, как в данном случае стоит понимать комика.

По словам Василия Бочарова, платок использовали чуть ли не в первобытном обществе, задолго до того, как были сформированы государственные структуры. Причем этот предмет много раз менял свою функцию. В частности, был когда-то элементом обрядового костюма. Но в контексте произошедшей ситуации тайного смысла искать не стоит, считает эксперт.

«В данном случае, я так понимаю, Максим по глупости прихватил что-то с характерным набором цветов и пиарится на этом деле. Искать глубинный смысл в этом точно не нужно. Мы ж говорим про Максима Галкина. Это когда умудренный опытом сумасшедший профессор начнет чего-нибудь вдруг вырисовывать… А тут речь идет про шоумена — ну я сомневаюсь в его образовании и культурном бэкграунде», — заключил он.

Ранее 5–tv.ru рассказывал о доходах Максима Галкина за границей.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.