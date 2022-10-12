«Типичный сексизм»: президента Литвы осудили за сравнение армии ФРГ с девушкой

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Общественность раскритиковала слова литовского лидера, увидев в них гендерные предрассудки.

Президент Литвы Гитанас Науседа оскандалился на всю Европу, когда решил применить в адрес вооруженных сил ФРГ красочный эпитет. Стараясь подчеркнуть серьезность взаимодействия двух стран, Науседа «оступился». Об этом заявило LRT.

Литовский лидер дал маху, когда сравнил немецкую армию с меркантильной девушкой, которой нужен не флирт на берегу у озера, а настоящее «предложение».

«Это серьезная армия (Бундесвер ФРГ. — прим. ред.), которой нужно предложить брачный договор, который четко продиктует обязательства Литвы, что мы и сделаем», — заверил он.

Первыми отреагировали правозащитники. Они расценили неосторожные слова главы государства как сексизм. Доктор Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте отметила, что главе государства не позволительно выражаться подобным образом и что Литва «продолжает следовать плохим традициям». А руководитель литовского управления по правам человека Юрате Юшкайте обиделась на шутку Науседа и указала на словесное притеснение женщин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова оценила слова Жозепа Борреля о невыполнении натовцами обещаний перед РФ.