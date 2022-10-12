Замашки колонизаторов: почему Запад считает нормой нарушать данные РФ обещания

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Жозеп Боррель признал, что НАТО в свое время обманул РФ, однако это уже «история», которую над забыть.

Страны Запада не считают Россию равным себе партнером и уверены, что она должна находиться в неравноправном положении по отношению к ним. Поэтому они считают допустимым и даже нормальным не выполнять данные ей обещания. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Они считают это очевидным на основании определенных идеологических установок, а также отношения к нашей стране, сложившегося за последние восемь лет», — отметил он.

Безпалько подчеркнул, что подобным образом на Западе относятся и к Украине, хотя со стороны кажется, что обязательства перед ней там ставят превыше всего.

«Я бы не преувеличивал именно обязательства перед Украиной. С моей точки зрения, это использование Украины, которое маскируется под обязательства перед ней. Американский генерал Джек Кин вполне цинично и четко сказал, что США нашли прекрасный способ воевать с Россией все лишь за 66 миллиардов долларов. При этом погибают украинцы, а американские солдаты остаются в живых», — сказал Безпалько.

Он добавил, что при таком подходе Запад добьется лишь того, что Россия перестанет заключать с ним какие бы то ни было соглашения в силу окончательной и бесповоротной утраты доверия.

«Мы заключили сделку зерновую, а зерно пошло вместо Африки в Евросоюз. В рамках зернового коридора двигался грузовик, который взорвался на Крымском мосту. Как мы можем доверять таким людям, если они открыто говорят нам, что они не будут выполнять никаких взятых на себя обязательств перед нами, и используют все заключенные компромиссы и сделки для того, чтобы в том числе совершать теракты?! Мы просто не будем идти с ними ни на какие сделки и все», — подчеркнул эксперт.

По мнению Безпалько, демонстративно игнорируя и нарушая договоренности с Россией, Запад показывает истинное отношение к ней, а именно, как к колонии.

«Мы либо должны согласиться со статусом колонии, либо можем отказаться, но тогда мы должны будем оказывать какое-то сопротивление», — подытожил эксперт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что НАТО не выполнил некоторые обещания перед РФ. Однако, по мнению политика, это уже «история» и вовсе не повод для специальной военной операции России в Донбассе.