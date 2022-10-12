Легендарная «Корса»: Путин вручил дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России

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Выдающаяся женщина-командир за время службы не допустила ни одной потери в личном составе.

Звезду Героя России президент Владимир Путин сегодня вручил семье Ольги Качуры — легендарной женщины-командира реактивного артиллерийского дивизиона с позывным «Корса». Она погибла, защищая Донбасс. Президент передал награду ее дочери.

«Ее очень многие любили, уважали. Что особенно важно, как видно из документов, за время ее командования соответствующим подразделением, в нем не было потерь. К сожалению, уберечь ее не удалось. Я хочу, чтобы эта награда хранилась у вас, в вашей семье. Спасибо вам большое», — сказал российский лидер.

Ольга Качура — была одной из тех, кто создавал народную милицию ДНР. Командовала дивизионом «Град» в Горловке, погибла 3 августа в результате артобстрела.