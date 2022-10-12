Никто не кричал «эврика»? Ученые назвали мифом внезапные озарения в науке

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По словам экспертов, творчество в науке — тяжелая работа, основанная на трудах других людей, а также собственных усилиях.

При произношении слова «эврика» мы сразу вспоминаем древнегреческого ученого и философа Архимеда, который и выкрикнул его во время своего очередного открытия. Однако подобные случае бывают очень редко. Значительные прорывы в науке зачастую связаны с плановой работой. Кроме того, они опираются на труды и знания предшественников, а не на внезапные озарения. Об этом рассказали ученые в книге «Креативность ученых и инженеров», которая была опубликована IOP Publishing.

Исследователь природы инноваций Деннис Шервуд объяснил, что творчество — тяжелая работа, основанная на трудах других людей, а также собственных усилиях. Он подчеркнул, что озарение — всего лишь красивый художественный элемент, но такого явления практически нет в реальной жизни.

В материале речь идет о законе Кестлера. Согласно нему, что-то новое появляется на основе уже существующих элементов. В качестве примера эксперты взяли научную карьеру Альберта Эйнштейна, чья теория относительности в основном состоит из ссылок на других ученых. В книге приводятся истории современных ученых о том, как сложен путь к настоящим открытиям.

Как пишет Газета.ру, сейчас книгу можно прочитать только на английском языке в США. Авторы надеются, что она поможет ученым повысить свои навыки.

С греческого языка слово «эврика» переводится как «нашел». В русском языке его чаще всего используют не как глагол, а как междометие. Исходя из этого, перевод слова более правильно трактовать как «восклицание, с помощью которого выражается радость». В русском языке это слово не очень популярно.

Как ранее писал 5-tv.ru, к 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли стало известно, как советские ученые начали космическую эру.