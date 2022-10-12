Налог на коровью отрыжку: в Новой Зеландии нашли неожиданный способ сохранить экологию

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На глобальное потепление влияют коровьи испражнения. Власти Новой Зеландии предложили радикальный способ борьбы с экологической проблемой. Под угрозой сельское хозяйство страны.

Мясное сельское хозяйство занимает обширный сектор в экономике Новой Зеландии, однако безответственное отношение фермеров к испражнениям животных вредит экологии и повышает температуру планеты, увеличивая количество парниковых газов.

Новозеландское правительство решило радикальными методами бороться за улучшение экологии на планете. Государственные деятели планируют ввести налог на коровьи и овечьи испражнения. Однако фермеры уверены, что данная мера приведет к гибели сельского хозяйства страны, пишет Sky News.

Глобальное потепление и коровы

Между глобальным потеплением, коровами и овцами существует прямая взаимосвязь. Дело в том, что в отрыжке и моче скота содержатся метан и закись азота, которые увеличивают парниковый эффект.

Бороться с тем, что оставляют после себя коровы, решили в правительстве Новой Зеландии с помощью введения специального налога для фермеров. Представители власти надеются, что данная мера подтолкнет животноводов к использованию технологий, снижающих отрыжку домашнего скота.

По словам авторов инициативы, собранные в результате налогообложения средства пойдут на разработку новых способов переработки продуктов жизнедеятельности животных. Благодаря нововведению, планируется сократить количество выбросов метана и закиси азота в атмосферу. Вступить в силу данный законопроект может в 2025 году.

К чему приведет данная мера по мнению противников

Новозеландские фермеры не готовы поддержать законодателей. Представители сельского хозяйства уверены, что повышение финансовых затрат на переработку испражнений коров приведет к тому, что мясные фермы заместят лесными хозяйствами.

Сельскохозяйственная промышленность в Новой Зеландии имеет крупные масштабы, поэтому эффект, который наносят животные на экологию в стране обширен. Однако и введение нового закона не приведет к улучшению.

Сейчас проект только разрабатывается. Чтобы инициатива вступила в силу, нужно подготовить соответствующий закон.

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