Невероятно, но факт: названы ТОП-5 «побочных эффектов» от свежих огурцов

Фото: www.globallookpress.com / Markus Mainka

Огурцы — одни из самых распространенных овощей в России. Многие любители дачи выращивают их в огородах и, кажется, знают все об этих растениях.

Несмотря на то, что сезон огурцов приходится на летне-осенний период, эти овощи едят круглый год, их добавляют в салаты, закрывают на зиму и едят в свежем виде. Но у огурцов, как и у других, существуют свои побочные свойства.

MedikForum рассказал о необычных эффектах, которые вызывают огурцы. К счастью, все они благоприятно влияют на состояние организма и помогают при профилактике и лечении некоторых заболеваний. Употребление огурцов приводит к следующим последствиям:

Снижает давление. В 2007-м ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, как огуречный сок влияет на состояние артериального давления. В эксперименте приняли участие двадцать человек в возрасте от 60 лет. Всех их объединяли проблемы с повышенным давлением. Результаты наблюдений порадовали ученых, у участников давление начало постепенно снижаться. Помогает сохранять водный баланс. Если в течение дня съесть несколько ломтиков огурца, то можно забыть о жажде. Содержание влаги в овощах настолько высокое, что способно поддерживать необходимое количество жидкости в организме человека на долгое время. Предотвращает развитие диабета. Огурцы безопасны для людей, у которых высок риск заболевания диабетом, так как в них не содержится веществ, стимулирующих развитие данного заболевания. Предотвращает вздутие живота. Так как в огурцах высокое содержание воды, то они хорошо удерживают водный баланс и помогают устранить избыточную задержку воды. Это говорит о том, что после употребления овоща не произойдет вздутие живота. Способствует похудению. Когда человек садится на диету, он выбирает, какие продукты стоит включить в рацион. В список точно следует добавить огурцы, потому как они не содержат вредных веществ и придают еде вкус. Однако исключать все продукты и сидеть на одних огурцах не стоит. Скудность питания может привести к серьезным осложнениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как разные овощи влияют на здоровье.