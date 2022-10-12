Путин: Россия не будет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Глава государства также назвал главное отличие России от Запада.

Россия не будет поставлять энергоресурсы в те страны, которые установили потолок цен на данные ресурсы. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Глава государства назвал яркое отличие России от Запада: Москва всегда досконально и четко выполняет все свои обязательства.

«РФ не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент обратил внимание на тот факт, что практика «ценового потолка» может распространиться на другие отрасли и будет применяться не только против России и ее ресурсов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Владимира Путина о том, что атака на «Северные потоки» является актом международного терроризма.