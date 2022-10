Театр без одного актера: как Зеленский на самом деле записывает обращения к народу

Детали съемок обращения президента Украины Владимира Зеленского, которые были проведены в июне якобы в Киеве, опубликованы в Twitter журналиста Анатолия Шария. Из представленного видео можно прийти к выводу, что для создания записи используется всего лишь голограмма лидера Незалежной, которую можно уменьшать и увеличивать в размерах, а также подставлять ее под любой фон.

«Может быть, ему следует сделать это с Красной площади в Москве, чтобы напугать Путина. «Я Зеленский, и мы уже штурмуем Кремль», — написал пользователь Global Thinker.

The secret of "performances under bombs" is revealed? pic.twitter.com/MpOJVs8VYu