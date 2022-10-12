Театр без одного актера: как Зеленский на самом деле записывает обращения к народу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

Ставший президентом Украины бывший комик не утратил способности веселить народ. Причем, он умеет это делать даже без своего присутствия.

Детали съемок обращения президента Украины Владимира Зеленского, которые были проведены в июне якобы в Киеве, опубликованы в Twitter журналиста Анатолия Шария. Из представленного видео можно прийти к выводу, что для создания записи используется всего лишь голограмма лидера Незалежной, которую можно уменьшать и увеличивать в размерах, а также подставлять ее под любой фон.

«Может быть, ему следует сделать это с Красной площади в Москве, чтобы напугать Путина. «Я Зеленский, и мы уже штурмуем Кремль», — написал пользователь Global Thinker.

The secret of "performances under bombs" is revealed? pic.twitter.com/MpOJVs8VYu — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) October 12, 2022

Кроме того, глава Самостийной в последнее время выдает «перлы», что вызывают лишь недоумение. В частности, недавно Зеленский призвал наносить превентивные удары по России. Позже он открестился от своих слов. Западные эксперты отмечали, что Владимир Александрович пытается представить себя «особенным отцом демократии», а политолог Александр Казаков посчитал заявления комика «идиотскими». Казаков подчеркнул, что к ним невозможно относиться всерьез.

Помимо этого, когда-то Зеленский говорил о готовности к переговорам с Россией, однако позже сменил риторику, сказав, что Украина должна одержать победу «на поле боя».

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