Муж-предатель и дети-наркоманы: тяжелая судьба актрисы Анджелы Лэнсбери

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Судьба по полной испытала звезду сериала «Она написала убийство». Как со всем этим адом справилась знаменитость.

Анджела Лэнсбери, звезда сериала «Она написала убийство», прожила долгую и яркую жизнь. Несмотря на большое количество сыгранных ролей, российскому зрителю она больше запомнилась как Джессика Флетчер — остроумная, находчивая, с юмором, улыбкой на лице, которая давала фору любому детективу в расследовании громких дел. В реальности Анджела была не менее заметной личностью. Ее жизнь кипела как на экране, так и в театре, а еще она каким-то образом умудрилась стать депутатом палаты представителей в Конгрессе США и совмещать все это с личной жизнью. Правда, с ней у артистки было совсем все не гладко, хоть семья у нее всегда стояла на первом месте.

Первая потеря

Что такое потерять близкого человека, Анджела впервые узнала еще в школьном возрасте — ей было всего девять, когда скончался после продолжительной болезни ее отец. Какой-то степени личная драма стала первым толчком к будущей славе. Девочка, чтобы как-то заглушить боль, увлеклась актерским мастерством. И ей было у кого учиться — мать девочки тоже была предана этому ремеслу, но ее дочери повезло больше. Америка, можно сказать, приняла Анджелу с распростертыми объятиями. В 15 лет она переехала в страну, а в 17 получила первую главную роль в триллере «Газовый свет» и была при этом еще и номинирована на «Оскар». Все шло как нельзя лучше, но впереди была первая любовная драма.

Ричард Кромвель. www.globallookpress.com / a90

Жестокий опыт

Первая и настоящая любовь в жизни актрисы случилась в 19 лет — она встретилась с актером Ричардом Кромвелем. События разворачивались так стремительно, что скоро все закончилось свадьбой. И если для Анджелы это только приблизило счастливый момент, то для супруга — стало частью коварного плана.

Настоящей любви, которой ждала от него супруга, он к ней не испытывал, да и ни к кому женского пола. Сердце мужчины принадлежало мужчинам и только им. Это сейчас каминг-аут в Штатах и Европе приравнивается чуть ли не к подвигу, а тогда с моралью было все сложнее — в обществе преобладали правильные ценности, и за однополую любовь актер бы поплатился карьерой и репутацией. Потом актриса смирится с пороком Ричарда, но в то время у молодой т влюбленной девушки земля уходила из-под ног. Кто-то бы из-за такого в петлю полез, а Анджела подала на развод спустя год замужества. Правда, дружила с экс-супругом-геем до самой его смерти — Кромвель ушел из жизни в далеком 1960-м и тоже от рака желудка, как и ее отец.

imago stock& people / ТАСС

Не в детях счастье

Женское счастье артистка приобрела во втором браке. Ее избранником стал ирландский актер Питер Шоу. На этот раз замуж Анджела не торопилась и решилась на важный шаг спустя три года отношений, в 1949 году. Пара считалась образцом семейной идиллии, в этом союзе родилось двое детей. Семья для актрисы была всем по сравнению с другими приоритетами, хотя времени на воспитание детей было не так много, как ей хотелось бы.

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И вот очередной удар судьбы произошел, когда сын и дочь достигли подросткового возраста. Сын Энтони и дочь Дейдра в 60-е познакомились с наркотиками и связались с плохой компанией со всеми вытекающими. Плюс на голову свалилось еще одно несчастье — в доме актрисы в Малибу произошел пожар, после которого семья осталась без крыши над головой.

После этого актерская чета вместе с детьми переехали в ирландское графство Корк, в сельскую местность. По словам Анджелы, это «было одним из последних мест на земле, где почти не было наркотиков». В итоге с дурными привычками завязали и дочь, и сын. Последний пошел по стопам матери и сделал карьеру в кино. И даже потом участвовал в съемках сериала «Она написала убийство». Дейдра же состоялась в личной жизни: вышла замуж за шеф-повара и открыла ресторан.

В общей сложности семейное счастье Анджелы и Питера длилось целых 55 лет, на которые пришелся значительный отрезок жизни, связанный со спасением детей из наркотического ада. Актриса, мечтавшая о крепкой семье, точно не представляла, что ее путь окажется настолько тернистым.

www.globallookpress.com / IMAGO Ralph Dominguez

Куда радужнее все складывалось в кино и на театральной сцене. Актриса трижды номинировалась на «Оскар», 18 раз — на премию «Эмми», шесть раз становилась лауреатом «Золотого глобуса» и получила пять высших американских театральных премий «Тони». В 2013-м главная награда Голливуда все же досталась артистке — за вклад в развитие кинематографа. Не стало телезвезды 9 октября 2022 года в возрасте 96 лет.

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