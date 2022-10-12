Когда все «горит»: Илон Маск представил духи с ароматом жженных волос

Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul; 5-tv.ru

Знаменитый миллиардер решил сменить сферу деятельности. Неужели навсегда?

Илон Маск вновь удивил своих фанатов. Миллиардер решил заняться абсолютно новым делом — парфюмерией! И первый вариант авторских духов уже готов.

Судя по названию дебютного аромата, которое переводится как «сгоревшие волосы», в нем, вероятно, будут чувствоваться нотки дыма и запах жженых волос. И несмотря на такое неоднозначное название, представители Маска заявили, что десять тысяч флаконов уже успели продать.