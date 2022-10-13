В интернете появились все подробности о мобилизации в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Кошелев Илья; 5-tv.ru

Подробные правила для мобилизованных опубликовали на портале «Объясняем.рф».

Мобилизованные россияне могут проходить медкомиссию самостоятельно, минуя военный комиссариат. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф». А заключения врачей потом нужно предоставить призывной комиссии, которая и примет окончательное решение о годности к службе по состоянию здоровья.

Также на портале напомнили правила получения повесток. Они вручаются только лично и под подпись. По системе электронного документооборота подписать повестку — не возможно. Кроме того, сотрудник военкомата должен принести повестку, оформленную заблаговременно, заверенную военным комиссаром и с печатью. Ни в каком другом виде этот документ не действителен.