Каска неврастеника: врач-психиатр рассказал, какую головную боль вызывает стресс

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Головные боли — распространенный симптом многих заболеваний. В каких случаях неприятное ощущение вызвано стрессом и повышенной тревожностью, рассказал эксперт.

Психика человека устроена удивительным образом. Любое волнение и переживание может отразиться в теле. Одним из опасных симптомов является головная боль. Неприятное ощущение может рассказать о многих заболеваниях, связанных с внутренним состоянием человека. Почему появляется неконтролируемая головная боль в интервью KP.RU сообщил врач-психиатр Артем Гилев.

Какие признаки характерны для головной боли при расстройствах психики

Головная боль не всегда вызывается простудой и другими инфекционными заболеваниями. Если у человека нет никаких признаков болезни, но неприятные ощущения возникли, стоит незамедлительно обратиться к специалисту.

Основной причиной головной боли у жителей современных мегаполисов является повышенная тревожность. Обычно при неприятном ощущении, вызванном стрессом, возникает чувство, будто на голову надели сдавливающий обруч. Врачи прозвали этот феномен «каской неврастеника».

Обычно людям с такими симптомами не помогает традиционное лечение. Врачи-неврологи разводят руками, пытаясь выяснить причину заболевания. После долгих поисков лекарств оказывается, что у пациента тревожное или даже депрессивное расстройство.

На психические отклонения может также указывать повышение температуры. Такое состояние развиваться на фоне того, что человек, например, боится заболеть или наоборот убеждает себя, что имеет признаки простуды. Вызвать такой симптом способен и стресс. Повышенная температура может держаться долгое время и не спадать в течение нескольких недель или даже месяцев.

Иногда возникают случаи, когда человек обращается к врачу со странными симптомами, например, пациенту кажется, что в его голову кто-то тыкает иголкой или там завелись какие-то живые существа. По словам эксперта, это может свидетельствовать о тяжелых психических заболеваниях вплоть до шизофрении.

Как лечить головную боль, вызванную стрессом

Заниматься самолечением при появлении головной боли не следует, так как это может усугубить ситуации. При появлении первых симптомов нужно обратиться к специалисту. Особенно если болезнь привела к тому, что у человека снижается работоспособность и ему сложно общаться с людьми, даже с самыми близкими.

Помогает справиться с тревожными расстройствами врач-психиатр. По словам специалиста, не всегда назначается медикаментозное лечение. Иногда человеку нужно просто выговориться и справиться с внутренними проблемами и зажимами.

В первую очередь, при головных болях можно обратиться к психологу. Особенно эффективна в данном случае когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), которая помогает проработать барьеры и наладить взаимоотношения человека с телом.

Если терапия не помогает, тогда специалист посоветует обратиться к психиатру. Тот назначит лекарственные препараты: успокоительные или антидепрессанты.

Как еще может проявляться тревожное расстройство

Тревожное расстройство может проявляться в виде других заболеваний. Процесс возникновения симптомов индивидуален в каждом случае. У некоторых пациентов возникают проблемы с сердцем и сосудами, другие ощущают неприятные ощущения в области желудочно-кишечного тракта.

По словам врача-психиатра, данный аспект медицины пока недостаточно изучен. Вероятно, мозг использует изученную модель поведения, поэтому, чтобы обратить внимание на свое состояние, посылает сигналы в проблемные органы.

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