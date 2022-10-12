Уже опробовали в деле: чему учат мобилизованных в тыловой зоне спецоперации

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Вчерашние запасники оттачивают навыки в условиях, максимально приближенных к реальному бою с противником.

Несколько групп мобилизованных уже прибыли в тыловую зону специальной военной операции. Там вчерашние запасники отрабатывают задачи, максимально приближенные к реальному бою, учатся управлять дронами и оттачивают навыки стрельбы.

«Прогресс наблюдается, ушел страх оружия, попробовали в деле», — отметил один из инструкторов с позывным «Ставрополь».

Скоро в зону специальной операции отправятся и мобилизованные с Сахалина — сейчас они совершенствуют навыки стрельбы из противотанковых гранатометов. Занятия на полигоне проводятся и днем, и ночью.