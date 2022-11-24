Почему люди чаще всего умирают ночью или ранним утром?

Оксана Тарасова 765

Врач Серебрянский назвал раннее утро самым частым времени смерти людей

Почему люди чаще всего умирают ночью или ранним утром?

Фото: www.globallookpress.com / David Mbiyu

По статистике, большинство случаев внезапной кончины происходят на рассвете, рассказал врач.

По статистике, чаще всего люди умирают ночью или ранним утром — около четырех-пяти утра. Об этом рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский. По словам врача, устройство человеческих биоритмов именно в это время приводит к замедлению сердечной деятельности и перебоям в работе данного органа.

Как отметил Серебрянский, о проблемах с сердцем может предупредить храп. Некоторые люди засыпают спокойно, а храпеть начинают лишь под утро. Это верный сигнал о необходимости обратиться к кардиологу и проверить свое состояние. Однако большинство больных, еще не знающих о своем недуге, не придают ему значения. Притом ночные трели говорят именно о замедлении работы кровяного насоса.

«Существует биоритм, что именно в это время замедляется сердечная деятельность. А у человека с аритмией, болями в сердце, гипертонией это все усугубляется в ранние утренние часы. Когда происходит смена от состояния глубокого сна до пробуждения, происходит активизация симпатического отдела вегетативной нервной системы. В этот период получатся перебой», — рассказал URA.RU Серебрянский.

Доктор также заметил, что статистика по утренним смертельным часам характерна не только для людей с патологиями сердца и других органов. По его словам, случаи внезапной кончины, у которых не было никаких предпосылок, тоже происходят перед рассветом. Поэтому, добавил кардиолог, персонал ночных смен в больницах должен проводить обходы пациентов, если в это время они спят, то рискуют упустить шанс спасти человека.

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