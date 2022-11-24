Почему люди чаще всего умирают ночью или ранним утром?

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По статистике, большинство случаев внезапной кончины происходят на рассвете, рассказал врач.

По статистике, чаще всего люди умирают ночью или ранним утром — около четырех-пяти утра. Об этом рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский. По словам врача, устройство человеческих биоритмов именно в это время приводит к замедлению сердечной деятельности и перебоям в работе данного органа.

Как отметил Серебрянский, о проблемах с сердцем может предупредить храп. Некоторые люди засыпают спокойно, а храпеть начинают лишь под утро. Это верный сигнал о необходимости обратиться к кардиологу и проверить свое состояние. Однако большинство больных, еще не знающих о своем недуге, не придают ему значения. Притом ночные трели говорят именно о замедлении работы кровяного насоса.

«Существует биоритм, что именно в это время замедляется сердечная деятельность. А у человека с аритмией, болями в сердце, гипертонией это все усугубляется в ранние утренние часы. Когда происходит смена от состояния глубокого сна до пробуждения, происходит активизация симпатического отдела вегетативной нервной системы. В этот период получатся перебой», — рассказал URA.RU Серебрянский.

Доктор также заметил, что статистика по утренним смертельным часам характерна не только для людей с патологиями сердца и других органов. По его словам, случаи внезапной кончины, у которых не было никаких предпосылок, тоже происходят перед рассветом. Поэтому, добавил кардиолог, персонал ночных смен в больницах должен проводить обходы пациентов, если в это время они спят, то рискуют упустить шанс спасти человека.

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