Британская монархия уже не та: как Елизавета II превратила свою жизнь в бренд

Фото: www.globallookpress.com / KEYSTONE Pictures USA; 5-tv.ru

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С годами власти у королевской семьи становилось все меньше, но это не помешало британской «Короне» влиять на умы людей иначе.

До 8 сентября 2022 года существовал лишь один политик, переживший Карибский кризис, который до сих пор сохранял свой пост — это королева Великобритании. Елизавете II тогда было 36 лет, у нее только что родился третий ребенок и она отметила десятую годовщину на троне. Но уже в те годы для спасения монаршей семьи была разработана секретная операция.

В случае возможности ответного ядерного удара со стороны СССР, а как мы помним, в Великобритании уже стояли американские ракеты для первого удара по Союзу. При угрозе Судного дня королеву и мужа должны были увести на яхту «Британия» и спрятать в Шотландских шхерах. Они гасят ударную волну.

С тех пор многое изменилось: яхту у королевской семьи отобрали в пользу государства, план спасения переписали, да и королевы больше нет.

После рекордных 70 лет ожидания в очереди на престол Чарльз стал после смерти матери королем Великобритании и Северной Ирландии. Можно представить, что он испытывал смешанные чувства, поглядывая на освободившуюся корону. Но теперь он на троне — Карл III.

Говорят, с ее смертью закончился XX век, бурный, насыщенный событиями, участниками многих из которых — прежде всего скандальных — были и члены королевской семьи.

Сегодня, 21 апреля 2025 года, Елизавете могло бы исполниться 99 лет. Вспомним ее жизнь, оборвавшуюся из-за болезни осенью 2022 года.

Жизнь или театр?

Измены, ссоры, расставания, сенсационные откровения покинувших двор, — все под прицелами фото- и видеокамер. Жизнь Елизаветы II и членов ее семьи превратилась в телесериал или даже реалити-шоу, за которым следили подданные.

Королева от камер не пряталась. Напротив, подыгрывала, чего стоит только эффектное открытие Олимпиады с парашютом и Джеймсом Бондом.

Время правления Елизаветы II — это окончательный закат Британской Империи, потеря колоний, сокращение монарших полномочий и привилегий. Разаристокрачивание самой династии Виндзор, которая превратилась в своего рода экспортный продукт для туристов. Как The Beatles, Биг-Бен и двухэтажный автобус.

Когда в парламенте лейбористы предложили урезать бюджет королевской семьи, мол, казна тратит на них в год 300 миллионов фунтов, то консерваторы успокоили — зато зарабатываем 500 миллионов!

В Великобритании и странах Содружества объявлен десятидневный траур, готовятся пышные похороны. Несомненно это будет трогательное и зрелищное шоу, уверен британский корреспондент «Известий» Александр Липейко.

Тысячи британцев собрались у Букингемского Дворца, чтобы почтить память Елизаветы II и выразить благодарность за ее многолетнюю преданность и любовь к стране. Люди приносят букеты, оставляют игрушки, сувениры, прямо здесь подписывают открытки, и устраивают импровизированные мемориалы в память о всеми любимой королеве.

Надпись на плакате скорбящей англичанки гласит: «медвежонок Падингтон проводит вас домой».

В ролике с персонажем из популярного фильма Елизавета II снялась совсем недавно — для анонса шоу в честь 70-летия правления. Еще в июне королева отбила знакомый бит серебряной ложкой по фамильному фарфору.

Елизавета II и сама была настоящей рок-звездой. Ее лицо с трех лет печатали на открытках. Ее коронацию показали в прямом эфире впервые в истории Британии. Против допуска прессы в Вестминстерское аббатство был сам Черчиль, но Елизавета осадила его: «люди должны видеть меня, чтобы верить».

С тех самых пор она положила все на создание бренда. Говорят, все родом из юности. Ее сестра принцесса Маргарет тогда перетягивала все внимание на себя: и в светском обществе звезда, и поклонников больше, и вроде даже родители были к ней благосклоннее, но после воцарения Елизаветы все внимание было только ей. Даже когда к ней пришел Джеймс Бонд — она перетянула одеяло на себя.

Образ Елизаветы использовали в десятках фильмов: от мелодрам до боевиков и комедий. И каждый приносил многомиллионный доход режиссерам, награды актрисам. И долю самой Елизавете, пусть не денег, но более дорогой — популярности.

«Королева еще появлялась в таких картинах, в которых трудно было бы себе ее представить. Это надо быть по-настоящему королевой, чтобы не реагировать на такие откровенно комедийные фильмы», — отметил кинокритик Давид Шнейдеров.

И трагедии тоже шли в некотором роде на пользу. Когда трагически погибла принцесса Диана, которая казалась стала перетягивать все внимание на себя, ее со временем подзабыли, Чарльза простили, и снова весь фокус на королеву-мать.

Повторить смелый шаг Дианы — попытку затмит саму королеву — больше никто не решился. Избранница старшего принца Уильяма Кейт демонстративно выказывала почтение. А вот пассия младшего Гарри попыталась было, по глупости, но все помнят, чем закончилось — добровольной ссылкой в США. Елизавета и эту молчаливо победила, поклонники остались на стороне короны и ее символа.

Елизавета — всюду. Почтовые марки, гимн, и даже деньги — так с возрастом менялся ее портрет на банкнотах. Она сделала себя символом Англии.

Лицо Елизаветы печатали даже на футболках. Аналитики подсчитали: фирмы, использующие бренд королевской семьи, получают около 60 миллиардов фунтов стерлингов. Вот уж кто действительно мог бы сказать: «Боже, храни королеву». Она сделала свою жизнь самым дорогим сериалом в истории, про который под занавес Елизаветы сняли сериал.

Реальный сериал о жизни Виндзоров, по подсчетам экспертов, обходится британцам в 300 миллионов фунтов стерлингов ежегодно. Но ради удовольствия следить за жизнью королей и принцев англичане готовы платить. Правление Елизаветы приносило им больше доходов, чем расходов. Только ради свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон страну посетило полтора миллиона туристов.

Со смертью Елизаветы в реалити-шоу о жизни Виндзоров наступил новый сезон. Британская монархия, конечно, не рухнет. Но в рейтинге популярности может сравняться с династиями Дании, Норвегии или Швеции. О которых вспоминают только во время скандалов. Поэтому Великобритания сегодня скорбит о безвозвратной эпохе.